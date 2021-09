Saint-Paul Médiathèque Leconte de Lisle Saint-Paul Exposition virtuelle Les Savanes Médiathèque Leconte de Lisle Saint-Paul Catégorie d’évènement: Saint-Paul

Réalisée à l’initiative de la commune de Saint-Paul dans le cadre de sa politique de protection et de valorisation de l’environnement, du paysage et du cadre de vie, l’exposition virtuelle présente les savanes de la côte sous le vent en tant que paysage original, intimement associé à la vie quotidienne des populations, à l’histoire et à l’identité de cette partie de l’île.

Entrée libre et gratuite.

Découvrez l'exposition "Les Savanes" dans sa version virtuelle ! Médiathèque Leconte de Lisle 110 Boulevard du front de mer 97460 Saint-Paul

