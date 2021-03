Fribourg-en-Brisgau Centre culturle français de Freibourg Fribourg-en-Brisgau Exposition virtuelle | Les mots migrateurs Centre culturle français de Freibourg Fribourg-en-Brisgau Catégorie d’évènement: Fribourg-en-Brisgau

Les mots les plus simples racontent une histoire. C'est souvent un récit de voyage: au cours des siècles, la langue francaise s'est enrichie de milliers de mots venus d'ailleurs, tandis que les autres langues n'ont cessé à leur tour d'emprunter au francais une partie de leur vocabulaire. 10 mots ont été choisis pour montrer le rôle essentiel des échanges entre les langue dans la construction du francais, mais aussi pour mettre en évidence les apports du francais aux langues du monde. L'exposition « Les mots migrateurs » est disponible tout au long du mois de mars sur notre site internet: [https://ccf-fr.de/kultur/kulturkalender/](https://ccf-fr.de/kultur/kulturkalender/) à l'occasion de la semaine de la francophonie, l'exposition retrace l'histoire de mots francais et explore les influences d'autres langues sur le vocabulaire francais

