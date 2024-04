Exposition virtuelle Du raid de Bruneval au mur de l’Atlantique Le Havre, samedi 1 juin 2024.

Exposition virtuelle Du raid de Bruneval au mur de l’Atlantique Le Havre Seine-Maritime

Vendredi

A l’occasion du 80ème anniversaire de l’opération Biting, menée sur les communes de La Poterie-Cap-d’Antifer et de Saint-Jouin-Bruneval, le Pays d’art et d’histoire et l’association Bruneval 42 ont proposé, à la Maison du patrimoine, une exposition qui présente le raid et explique la construction du mur de l’Atlantique sur le territoire de la pointe de Caux. Une version virtuelle de l’exposition doit être mise en ligne sur le site internet du Pays d’art et d’histoire pour les 80 ans de la Libération.

Ce projet sera en ligne en juin ou septembre 2024.

Lien vers les expositions numériques et virtuelles déjà en ligne https://www.lehavreseine-patrimoine.fr/expositions-virtuelles-et-numeriques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01

fin : 2024-12-31

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

