Exposition virtuelle : Cécile Fournier MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond Catégories d’évènement: Loire

Saint-Chamond

Exposition virtuelle : Cécile Fournier MJC de Saint-Chamond, 1 mars 2022, Saint-Chamond. Exposition virtuelle : Cécile Fournier

du mardi 1 mars au lundi 28 mars à MJC de Saint-Chamond

Je dessine depuis toute petite. Des reproductions, des représentations figuratives m’ont permis de m’essayer au pastel, à l’encre, à la peinture à l’huile… Au fil du temps, mon coup de crayon a changé. Il est devenu plus intuitif. Ce que vous allez voir à travers cette exposition, est une expression toute personnelle, une façon de retranscrire une émotion ressentie par l’observation d’une fleur, d’un arbre, de la neige…, par l’atmosphère d’un lieu, par la résonance d’un mot. Je suis ravie de vous offrir cet instant de découverte. Belle balade ! Exposition virtuelle : [https://www.artsteps.com/view/61b0bc33486495a34afd9f9c](https://www.artsteps.com/view/61b0bc33486495a34afd9f9c)

https://www.artsteps.com/view/61b0bc33486495a34afd9f9c

Se laisser émouvoir par la Beauté autour de nous Partout, accessible et simple, elle nous attend Elle nous ressource, elle nous donne pétillance et Joie… MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-01T08:00:00 2022-03-01T23:00:00;2022-03-02T08:00:00 2022-03-02T23:00:00;2022-03-03T08:00:00 2022-03-03T23:00:00;2022-03-04T08:00:00 2022-03-04T23:00:00;2022-03-05T08:00:00 2022-03-05T23:00:00;2022-03-06T08:00:00 2022-03-06T23:00:00;2022-03-07T08:00:00 2022-03-07T23:00:00;2022-03-08T08:00:00 2022-03-08T23:00:00;2022-03-09T08:00:00 2022-03-09T23:00:00;2022-03-10T08:00:00 2022-03-10T23:00:00;2022-03-11T08:00:00 2022-03-11T23:00:00;2022-03-12T08:00:00 2022-03-12T23:00:00;2022-03-13T08:00:00 2022-03-13T23:00:00;2022-03-14T08:00:00 2022-03-14T23:00:00;2022-03-15T08:00:00 2022-03-15T23:00:00;2022-03-16T08:00:00 2022-03-16T23:00:00;2022-03-17T08:00:00 2022-03-17T23:00:00;2022-03-18T08:00:00 2022-03-18T23:00:00;2022-03-19T08:00:00 2022-03-19T23:00:00;2022-03-20T08:00:00 2022-03-20T23:00:00;2022-03-21T08:00:00 2022-03-21T23:00:00;2022-03-22T08:00:00 2022-03-22T23:00:00;2022-03-23T08:00:00 2022-03-23T23:00:00;2022-03-24T08:00:00 2022-03-24T23:00:00;2022-03-25T08:00:00 2022-03-25T23:00:00;2022-03-26T08:00:00 2022-03-26T23:00:00;2022-03-27T08:00:00 2022-03-27T23:00:00;2022-03-28T08:00:00 2022-03-28T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Chamond Autres Lieu MJC de Saint-Chamond Adresse 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Ville Saint-Chamond lieuville MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond Departement Loire

MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-chamond/

Exposition virtuelle : Cécile Fournier MJC de Saint-Chamond 2022-03-01 was last modified: by Exposition virtuelle : Cécile Fournier MJC de Saint-Chamond MJC de Saint-Chamond 1 mars 2022 MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond Saint-Chamond

Saint-Chamond Loire