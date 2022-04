EXPOSITION VIRGINIE BOUTANTIN À BONNÉTABLE – TOUTES LES FEMMES SONT BELLES Mamers, 1 juillet 2022, Mamers.

EXPOSITION VIRGINIE BOUTANTIN À BONNÉTABLE – TOUTES LES FEMMES SONT BELLES Office de Tourisme Maine Saosnois 1 rue d’Isly Mamers

2022-07-01 – 2022-07-24 Office de Tourisme Maine Saosnois 1 rue d’Isly

Mamers Sarthe

Je m’appelle Virginie Boutantin, autodidacte, passionnée d’art, de photo, d’écriture, de voyages depuis toute petite…

Curieuse de tout aimant profondément le partage et l’échange, j’ai souhaité

avec cette exposition transmettre avec humilité un message à l’attention de toutes les femmes…

Parce que les femmes sont belles, multiples, audacieuses et douces, fortes et fragiles, transpercées par mille émotions, j’ai souhaité réaliser cette exposition, comme un hommage. Malgré les métiers qu’elles peuvent exercer, les aléas de la vie, elles demeurent dignes, féminines et elles savent trouver la force et le courage pour avancer, se relever, aimer encore… même si cela demande parfois du temps.

Il y a toujours un ailleurs…

Ces peintures sont le reflet de mes émotions sur le chemin de ma vie et de mes expériences. Peut-être vous reconnaitrez-vous au détour de l’une de ces peintures…

Beau voyage à vous !

Entrée libre, exposition visible du mercredi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

Samedi, dimanche et jours fériés de 15h à 18h

Venez découvrir cette artiste autodidacte passionnée !

