Disparu et revenu, le vinyle est un objet qui s’impose à nouveau aujourd’hui comme une évidence dans notre relation à la musique. VinylesMania propose de dévoiler ce qui définit notre lien retrouvé avec les vinyles, mais aussi de faire le tour du monde en images de celles et ceux qui les font vivre, des fabricants aux collectionneurs, en passant par les créateurs de pochettes de disques et les boutiques. VinylesMania conte aussi les légendes et les histoires liées à ce média quasi magique, en y ajoutant de beaux moments d’émotion. VinylesMania est dédiée à Vaughan Oliver (1957-2019), designer, concepteur de pochettes et de visuels, dont le style, texturé et mystérieux, très iconique et typographique à la fois, restera comme l‘un des plus envoûtants du XXe siècle. La nuit des musées est l’occasion de bénéficier de démonstrations de disques phonotropiques et autres installations mêlant graphisme et son, réalisées par les artistes de Magma Studio. Au musée, le vinyle sortira de sa pochette jusqu’au 29 août 2021 !

Entrée libre, jauge contrôlée

