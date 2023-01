Exposition vinyle : 1950-1980 : Les trente glorieuses de la chanson française Dole Dole Dole Catégories d’Évènement: Dole

Jura

Exposition vinyle : 1950-1980 : Les trente glorieuses de la chanson française Dole, 7 février 2023, Dole Dole. Exposition vinyle : 1950-1980 : Les trente glorieuses de la chanson française 2 Rue Bauzonnet Médiathèque Hôtel-Dieu Dole Jura Médiathèque Hôtel-Dieu 2 Rue Bauzonnet

2023-02-07 – 2023-03-31

Médiathèque Hôtel-Dieu 2 Rue Bauzonnet

Dole

Jura Dole EUR Des cabarets Rive-Gauche au Printemps de Bourges : de Jacques Brel, Barbara, Georges Brassens, Anne Sylvestre à Jacques Higelin, Catherine Ribeiro, Bernard Lavilliers, Brigitte Fontaine, …30 ans d’exception pour la chanson poétique et la chanson à texte. Médiathèque Hôtel-Dieu 2 Rue Bauzonnet Dole

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Dole, Jura Autres Lieu Dole Adresse Dole Jura Médiathèque Hôtel-Dieu 2 Rue Bauzonnet Ville Dole Dole lieuville Médiathèque Hôtel-Dieu 2 Rue Bauzonnet Dole Departement Jura

Dole Dole Dole Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dole-dole/

Exposition vinyle : 1950-1980 : Les trente glorieuses de la chanson française Dole 2023-02-07 was last modified: by Exposition vinyle : 1950-1980 : Les trente glorieuses de la chanson française Dole Dole 7 février 2023 2 Rue Bauzonnet Médiathèque - Hôtel-Dieu Dole Jura Dole Dole, Jura Jura

Dole Dole Jura