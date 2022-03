Exposition “Vingt mille lieues sous l’aber » Saint-Pabu Saint-Pabu Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Pabu

Exposition “Vingt mille lieues sous l’aber » Saint-Pabu, 9 avril 2022, Saint-Pabu. Exposition “Vingt mille lieues sous l’aber » Rue de Tariec Maison des Abers Saint-Pabu

2022-04-09 14:00:00 – 2022-04-23 18:00:00 Rue de Tariec Maison des Abers

Du samedi 9 au samedi 23 avril de 14h-18h (fermé les dimanches et lundis) Promenade sur les rives et sous les eaux de l'Aber Benoît. Armel Colin, plongeur sous-marin et peintre amateur de Saint-Pabu, se plaît à croquer les paysages animaux et végétaux de l'estran. L'Aber Benoît recèle d'une biodiversité foisonnante mise en détail par les tableaux de l'artiste. Ses réalisations (huiles, gouaches) habilleront les murs de la Maison des Abers – Ti an Aberioù durant les vacances de printemps. Armel Colin présentera également des vidéos de ses sorties sous-marines et échangera avec le public les mardi 13/04 et jeudi 22/04 à 16h. contact@maisondesabers.fr +33 2 98 89 75 03

