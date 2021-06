Avranches Musée des manuscrits du Mont Saint-Michel - scriptorial d'Avranches Avranches, Manche Exposition « Vincent M. Le Mont-Saint-Michel désert » Musée des manuscrits du Mont Saint-Michel – scriptorial d’Avranches Avranches Catégories d’évènement: Avranches

Manche

Exposition « Vincent M. Le Mont-Saint-Michel désert » Musée des manuscrits du Mont Saint-Michel – scriptorial d’Avranches, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Avranches. Exposition « Vincent M. Le Mont-Saint-Michel désert »

Musée des manuscrits du Mont Saint-Michel – scriptorial d’Avranches, le samedi 3 juillet à 19:00

**« Vincent M. Le Mont-Saint-Michel désert ».** Au printemps 2020, le confinement a constitué une parenthèse unique bouleversant notre quotidien. Le Mont-Saint-Michel n’a pas dérogé à la règle. Lui, habituellement si vivant et fourmillant, s’est tout à coup retrouvé désert, sans visiteurs, touristes, pèlerins, marcheurs ou simples promeneurs. Après plusieurs mois de fermeture au public liée à la situation sanitaire, le Scriptorial lance sa saison 2021 avec une exposition temporaire de plus de 150 clichés du photographe-auteur Vincent M. immortalisant cette période exceptionnelle. Découvrez le rocher et la Merveille à travers le regard tout en poésie du photographe. Certaines de ces photographies ont d’ailleurs valu plusieurs récompenses à Vincent M., avec notamment la première place dans sa catégorie au PX3 2020 (Prix de la Photographie de Paris) et une mention honorable aux IPA 2020 (International Photography Awards).

Entrée libre

Visite libre de l’exposition temporaire « Vincent M. Le Mont Saint-Michel désert » Musée des manuscrits du Mont Saint-Michel – scriptorial d’Avranches 6 place Louis d’Estouteville, 50300 Avranches Avranches Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Avranches, Manche Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée des manuscrits du Mont Saint-Michel - scriptorial d'Avranches Adresse 6 place Louis d'Estouteville, 50300 Avranches Ville Avranches lieuville Musée des manuscrits du Mont Saint-Michel - scriptorial d'Avranches Avranches