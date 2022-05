Exposition Vincent Cann Plouider, 15 juin 2022, Plouider.

Exposition Vincent Cann Place Saint Didier Mairie Plouider

2022-06-15 08:30:00 – 2022-07-30 17:00:00 Place Saint Didier Mairie

Plouider 29260 Plouider

Artiste Breton, Vincent Cann exerce dans le domaine du collage numérique. Il en est venu à cette forme d’expression par son attrait pour la photographie. Formé à l’histoire et aux arts, il sut unir son attrait pour le passé et la photographie afin de produire du sens symbolique et esthétique au sein de ses créations.

mairie@plouider.fr +33 2 98 25 40 59 http://www.plouider.bzh/

