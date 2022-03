Exposition – «Villeurbanne à hauteur d’enfants» Le Rize, 1 mars 2022, Villeurbanne.

Exposition – «Villeurbanne à hauteur d’enfants»

du mardi 1 mars au vendredi 30 septembre à Le Rize

L’enfant est encore souvent considéré comme un adulte « miniature », sans que l’on prenne vraiment en compte ses caractéristiques, ses désirs et les besoins qui lui sont propres. Sa perception de l’espace est bien différente de celle de l’adulte et la ville prend une toute autre allure à son échelle. À travers des récits et des objets évocateurs, l’exposition témoigne de la pluralité des enfances vécues à Villeurbanne et de la place qui a été réservée aux habitant·es les plus jeunes, du début du XXe siècle à nos jours. Le propos s’adresse à la fois aux enfants et aux adultes, car nous avons l’intime conviction que c’est en se donnant la main qu’ils pourront ensemble façonner une ville « à la hauteur ». **Entrée libre**

Une exposition à hauteur d’enfants au Rize

Le Rize 23 rue Valentin-Haüy villeurbanne Villeurbanne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

