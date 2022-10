EXPOSITION – VILLES ET CLIMAT : VIVRE ET CONSTRUIRE LE CLIMAT

2022-11-18 – 2022-11-27 Réhabiliter l’habitant existant pour réduire la facture énergétique ou construire en respectant des performances énergétiques de plus en plus exigeantes? Profitez de cette promenade pour trouver l’inspiration et mener à bien votre projet d’habitat sain, solidaire, économique et durable.

Tout public.

