Exposition “villes d’art et d’histoire et les petites cités de caractère des Ardennes”(visite guidée jeune public)

2022-12-07 – 2022-12-07 3.5 3.5 EUR ELLES ONT DU CARACTÈRE ! LES VILLES D’ART ET D’HISTOIRE ET LES PETITES CITÉS DE CARACTÈRE DES ARDENNESLa Maison du Patrimoine accueille cette exposition itinérante organisée par l’Agence de Développement Touristique des Ardennes en partenariat avec les quatre communes concernées. Elle propose de porter un autre regard sur Sedan et Charleville-Mézières, Villes d’art et d’histoire, et sur Mouzon et Rocroi, Petites Cités de Caractère. Ces quatre cités se dévoilent au travers de 4 thématiques : « Ville frontière », « Le passé au présent », « La nature », « L’architecture contemporaine remarquable » et chacune livre son « coup de cœur » pour sa ville. VISITE GUIDEE JEUNE PUBLICEn interaction avec le guide, enfants et parents découvrent l’exposition puis participent à un atelier en salle pédagogique. dernière mise à jour : 2022-04-29 par

