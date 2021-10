Reims Reims Marne, Reims Exposition : “Ville Sacrée” de LGM-1 Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Exposition : “Ville Sacrée” de LGM-1 Reims, 3 décembre 2021, Reims. Exposition : “Ville Sacrée” de LGM-1 2021-12-03 10:00:00 – 2021-12-31 19:00:00 Studio PASTEL 6 Rue de l’Écu

Reims Marne L’architecture est au cœur de nos vies, de manière immuable, silencieuse au premier abord. Elle abrite nos vies, nos moments, nos émotions. Elle nous guide dans nos choix, nos envies, de manière imperceptible et inconsciente. Pourquoi aimes-tu ce bâtiment ? Pourquoi préfères-tu ce lieu plutôt qu’un autre ? Qu’est-ce qu’il crée en toi? Est-ce la lumière ? Est-ce l’espace, la beauté, les couleurs, les volumes ou la vie qu’il permet ? Une ville ne serait rien sans nous et nous vivons à travers elle. Cette exposition tente d’exprimer ces ressentis à travers Reims, ville sacrée. —

LGM-1; Little Green Men-1: « …nom de code donné au premier signal identifié d’un pulsar dont l’extrême régularité évoquait un possible signal de nature extra-terrestre… ». Architecte en France et à l’étranger, l’activité d’illustration a toujours été une activité complémentaire enthousiaste qui s’est d’avantage révélée au cours d’une année passée au Cambodge. Aujourd’hui résident à Reims, Julien Maillot alias LGM1 propose de capter l’ambiance et les émotions que créent en nous les bâtiments qui composent la ville et notre quotidien et d’en figer une interprétation. Entrée libre.

Fermé les week-ends. compagnie.pastel@gmail.com +33 3 26 09 52 54 https://www.studiopastel.fr/portfolio/ville-sacree-de-lgm-1/ dernière mise à jour : 2021-10-18 par

