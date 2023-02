Exposition : village des garfilles Salle Jean Barthe, 4 mars 2023, Bergerac .

Exposition : village des garfilles

05 rue de la fonderie Salle Jean Barthe Bergerac Dordogne Salle Jean Barthe 05 rue de la fonderie

2023-03-04 – 2023-03-04

Le village des garfilles, c’est une exposition ludique et interactive pour les enfants de 8 à 12 ans et tous les curieux !

7 associations du bergeracois, à l’initiative d’Enjeu Femmes, ont réuni leurs moyens humains et financiers pour proposer aux enfants de 8 à 12 ans de questionner leurs représentations sur les rôles des filles et des garçons, de manière ludique et pédagogique. Grâce à l’exposition « au village des garsfilles » créée par Lacq Odyssée, les élèves et leurs enseignants pourront tester plusieurs modules de jeux autour des thèmes de la maison, de l’école et du chemin des découvertes. La librairie la Colline aux Livres proposera une sélection d’ouvrages jeunesse sur cette thématique. La journée sera ouverte au grand public pour contribuer au développement d’une culture commune de l’égalité filles /garçons pouvant offrir à chacun-e une plus grande liberté de choix.

+33 6 86 73 80 00

Hélène Lehmann

