Exposition Vignes à la carte La Sauve La Sauve Catégories d’évènement: Gironde

La Sauve

Exposition Vignes à la carte La Sauve, 4 juin 2022, La Sauve. Exposition Vignes à la carte Maison des Vins de l’Entre-deux-Mers 16 Rue de l’Abbaye La Sauve

2022-06-04 – 2022-08-31 Maison des Vins de l’Entre-deux-Mers 16 Rue de l’Abbaye

La Sauve Gironde EUR 0 0 Cette exposition, qui retrace 1000 ans d’évolution du vignoble bordelais, est à voir à la Maison des Vins de l’Entre-deux-Mers (ancienne grange abbatiale de l’abbaye de La Sauve-Majeure). Cette exposition, qui retrace 1000 ans d’évolution du vignoble bordelais, est à voir à la Maison des Vins de l’Entre-deux-Mers (ancienne grange abbatiale de l’abbaye de La Sauve-Majeure). +33 5 57 34 32 12 Cette exposition, qui retrace 1000 ans d’évolution du vignoble bordelais, est à voir à la Maison des Vins de l’Entre-deux-Mers (ancienne grange abbatiale de l’abbaye de La Sauve-Majeure). Archives départementales de la Gironde

Maison des Vins de l’Entre-deux-Mers 16 Rue de l’Abbaye La Sauve

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, La Sauve Autres Lieu La Sauve Adresse Maison des Vins de l'Entre-deux-Mers 16 Rue de l'Abbaye Ville La Sauve lieuville Maison des Vins de l'Entre-deux-Mers 16 Rue de l'Abbaye La Sauve Departement Gironde

La Sauve La Sauve Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-sauve/

Exposition Vignes à la carte La Sauve 2022-06-04 was last modified: by Exposition Vignes à la carte La Sauve La Sauve 4 juin 2022 Gironde La Sauve

La Sauve Gironde