L’association occitane La Burla propose cette année une exposition sur la viticulure locale au travers de photographies, documents et objet de la vigne et du vin. Informations pratiques : Avenue du Pont -34460 – Cessenon-sur-Orb La Burla (association occitane cessenonnaine) 04 67 89 63 70 Marie-Rose Viguier, Présidente de La Burla [laburla.cessenon@gmail.com](mailto:laburla.cessenon@gmail.com) laburla.centerblog.net Exposition “Vigne, vendanges et caves coopératives”. Salle de l’Occitanie Route de Causses, 34460 Cessenon-sur-Orb Cessenon-sur-Orb Hérault

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

