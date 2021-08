Exposition « Viens jouer dehors ! 1968-1978 : la nouvelle ère des jeux » Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, 8 septembre 2021, Montigny-le-Bretonneux.

Exposition « Viens jouer dehors ! 1968-1978 : la nouvelle ère des jeux »

du mercredi 8 septembre au vendredi 14 janvier 2022 à Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines

Quelques créateurs qui ont fait date proposent alors des environnements ludiques qui tiennent à la fois de la sculpture et du jeu, tels les artistes Jean-Marie et Marthe Simonnet, Ariane et Bernard Vuarnesson, le groupe Ludic ou encore la société ARTUR, dont l’exposition présente des réalisations, à travers objets, images d’archives, photographies… _Du mercredi 08 septembre 2021 au samedi 15 janvier 2022_ Les mardis-mercredis et vendredis-samedis de 14h à 18h (sauf jours fériés) _Entrée libre (groupes sur réservation) – Tout public_ **En savoir plus :** [**museedelaville.sqy.fr**](https://museedelaville.sqy.fr/fr/exposition-venir)

Entrée libre

Au tournant des décennies 1960-1970, on assiste à un renouveau des propositions de jeux d’extérieur en milieu urbain, où les mots d’ordre sont Liberté et Imagination !

Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Saint-Quentin Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-08T14:00:00 2021-09-08T18:00:00;2021-09-10T14:00:00 2021-09-10T18:00:00;2021-09-11T14:00:00 2021-09-11T18:00:00;2021-09-14T14:00:00 2021-09-14T18:00:00;2021-09-15T14:00:00 2021-09-15T18:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-21T14:00:00 2021-09-21T18:00:00;2021-09-22T14:00:00 2021-09-22T18:00:00;2021-09-24T14:00:00 2021-09-24T18:00:00;2021-09-25T14:00:00 2021-09-25T18:00:00;2021-09-28T14:00:00 2021-09-28T18:00:00;2021-09-29T14:00:00 2021-09-29T18:00:00;2021-10-01T14:00:00 2021-10-01T18:00:00;2021-10-02T14:00:00 2021-10-02T18:00:00;2021-10-05T14:00:00 2021-10-05T18:00:00;2021-10-06T14:00:00 2021-10-06T18:00:00;2021-10-08T14:00:00 2021-10-08T18:00:00;2021-10-09T14:00:00 2021-10-09T18:00:00;2021-10-12T14:00:00 2021-10-12T18:00:00;2021-10-13T14:00:00 2021-10-13T18:00:00;2021-10-15T14:00:00 2021-10-15T18:00:00;2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T18:00:00;2021-10-19T14:00:00 2021-10-19T18:00:00;2021-10-20T14:00:00 2021-10-20T18:00:00;2021-10-22T14:00:00 2021-10-22T18:00:00;2021-10-23T14:00:00 2021-10-23T18:00:00;2021-10-26T14:00:00 2021-10-26T18:00:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T18:00:00;2021-10-29T14:00:00 2021-10-29T18:00:00;2021-10-30T14:00:00 2021-10-30T18:00:00;2021-11-02T14:00:00 2021-11-02T18:00:00;2021-11-03T14:00:00 2021-11-03T18:00:00;2021-11-05T14:00:00 2021-11-05T18:00:00;2021-11-06T14:00:00 2021-11-06T18:00:00;2021-11-09T14:00:00 2021-11-09T18:00:00;2021-11-10T14:00:00 2021-11-10T18:00:00;2021-11-12T14:00:00 2021-11-12T18:00:00;2021-11-13T14:00:00 2021-11-13T18:00:00;2021-11-16T14:00:00 2021-11-16T18:00:00;2021-11-17T14:00:00 2021-11-17T18:00:00;2021-11-19T14:00:00 2021-11-19T18:00:00;2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T18:00:00;2021-11-23T14:00:00 2021-11-23T18:00:00;2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T18:00:00;2021-11-26T14:00:00 2021-11-26T18:00:00;2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T18:00:00;2021-11-30T14:00:00 2021-11-30T18:00:00;2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T18:00:00;2021-12-03T14:00:00 2021-12-03T18:00:00;2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T18:00:00;2021-12-07T14:00:00 2021-12-07T18:00:00;2021-12-08T14:00:00 2021-12-08T18:00:00;2021-12-10T14:00:00 2021-12-10T18:00:00;2021-12-11T14:00:00 2021-12-11T18:00:00;2021-12-14T14:00:00 2021-12-14T18:00:00;2021-12-15T14:00:00 2021-12-15T18:00:00;2021-12-17T14:00:00 2021-12-17T18:00:00;2021-12-18T14:00:00 2021-12-18T18:00:00;2021-12-21T14:00:00 2021-12-21T18:00:00;2021-12-22T14:00:00 2021-12-22T18:00:00;2021-12-24T14:00:00 2021-12-24T18:00:00;2021-12-25T14:00:00 2021-12-25T18:00:00;2021-12-28T14:00:00 2021-12-28T18:00:00;2021-12-29T14:00:00 2021-12-29T18:00:00;2021-12-31T14:00:00 2021-12-31T18:00:00;2022-01-01T14:00:00 2022-01-01T18:00:00;2022-01-04T14:00:00 2022-01-04T18:00:00;2022-01-05T14:00:00 2022-01-05T18:00:00;2022-01-07T14:00:00 2022-01-07T18:00:00;2022-01-08T14:00:00 2022-01-08T18:00:00;2022-01-11T14:00:00 2022-01-11T18:00:00;2022-01-12T14:00:00 2022-01-12T18:00:00;2022-01-14T14:00:00 2022-01-14T18:00:00