Exposition Vieilles coques & jeunes récifs Frac Île-de-France, Le Plateau Paris, samedi 16 mars 2024.

Du samedi 16 mars 2024 au dimanche 21 juillet 2024 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

.Tout public. Jusqu’à 33 ans. gratuit

Le corps est au centre des préoccupations des sportifs, scientifiques et artistes. Les œuvres de l’exposition au Plateau et aux Réserves questionnent ses limites et potentiels, tout autant que les mutations envisagées par la science-fiction.

Le corps est au centre des préoccupations des sportifs mais aussi des scientifiques et des artistes, son adaptabilité et sa résistance faisant l’objet de tous les espoirs, à une période de transition globale. La science-fiction invente des mutations improbables et envisage la survie de l’humanité dans les contextes les plus variés. Les corps se transforment, en écho à la manière dont les sportifs et sportives peuvent parfois modifier leur métabolisme et leur physionomie pour accomplir des exploits. Les limites et les potentiels des corps et de ce qui les traverse irriguent le travail des artistes (œuvres de la collection du Frac et artistes invités) de l’exposition Vieilles coques & jeunes récifs, inévitablement habitée par la performance.

Les œuvres (œuvres de la collection, prêts d’œuvres et productions spécifiques pour l’exposition) présentes au Plateau ont cela en commun qu’elles suggèrent, explicitement ou non, que des transformations s’amorcent. Ces dernières prennent la forme d’exercices, d’entraînements (Camille Juthier, Taus Makhacheva), d’expérimentations et de mutations tantôt fructueuses tantôt soldées d’échecs (Ceylan Östrük), qui opèrent à différents endroits, du micro au macro de corps individuels et/ou collectifs plus ou moins fictionnalisés (Jimmy Beauquesne). Avancer ou revenir en arrière, s’étirer ou se recroqueviller (Eglė Budvytytė), c’est dans cette ambiguïté et cette latence que les œuvres qui habitent cet espace se situent.

Comme un sac réversible ou deux temps d’une même histoire non linéaire, l’exposition se visite du Plateau aux Réserves ou inversement, et les visiteurs et visiteuses sont invités à emprunter les chemins de lectures et d’interprétations qu’ils et elles veulent, en lisant, en regardant, en écoutant, en touchant, en s’asseyant sur ce qui est à disposition, bref à éprouver à leur manière ce qui les entoure.

Commissaires d’exposition : Céline Poulin et Alicia Reymond

et une scénographie de rita elhajj et régis badgassarian

Frac Île-de-France, Le Plateau 22 rue des Alouettes 75019

© Jimmy Beauquesne Jimmy Beauquesne, détail de Swamp Fizzeling, 2022