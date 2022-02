Exposition : Vie rurale Lembach Lembach Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Lembach

Exposition : Vie rurale Lembach, 25 mars 2022, Lembach. Exposition : Vie rurale Lembach

2022-03-25 – 2022-04-07

Lembach Bas-Rhin Lembach Exposition itinérante, en 14 étapes, et transfrontalière passant dans le sud du Palatinat et en Alsace. Grâce aux œuvres de 11 artistes créatifs, faites un voyage à travers l’une des plus belles régions d’Europe. Les réalisations ont pour thème la vie rurale avec des mises en scènes dans des lieux idylliques ou historiques. Un vernissage nommé « Les liens de l’Amitié » aura lieu le vendredi 25 mars 2022 de 18h à 20h. Information sur l’exposition : Mme Susanne Schultz, +49 (0)151 46 42 41 82. Grâce aux œuvres de 11 artistes créatifs, faites un voyage à travers l’une des plus belles régions d’Europe. Les réalisations ont pour thème la vie rurale avec des mises en scènes dans des lieux idylliques ou historiques. +33 3 88 94 41 86 Exposition itinérante, en 14 étapes, et transfrontalière passant dans le sud du Palatinat et en Alsace. Grâce aux œuvres de 11 artistes créatifs, faites un voyage à travers l’une des plus belles régions d’Europe. Les réalisations ont pour thème la vie rurale avec des mises en scènes dans des lieux idylliques ou historiques. Un vernissage nommé « Les liens de l’Amitié » aura lieu le vendredi 25 mars 2022 de 18h à 20h. Information sur l’exposition : Mme Susanne Schultz, +49 (0)151 46 42 41 82. Lembach

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Lembach Autres Lieu Lembach Adresse Ville Lembach lieuville Lembach Departement Bas-Rhin

Lembach Lembach Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lembach/

Exposition : Vie rurale Lembach 2022-03-25 was last modified: by Exposition : Vie rurale Lembach Lembach 25 mars 2022 Bas-Rhin Lembach

Lembach Bas-Rhin