Exposition « Vidrio » – Greky / Art Urbain – Peinture centre culturel les digitales Caden, vendredi 15 mars 2024.

Exposition « Vidrio » – Greky / Art Urbain – Peinture centre culturel les digitales Caden Vendredi 15 mars, 18h00

Début : 2024-03-15 18:00

Fin : 2024-03-15 21:00

Artiste autodidacte, né en 1984 à Vitry Sur Seine, il démarre la peinture via le graffiti. Dès ses débuts, Greky travaille la lettre dans un tracé vif et instinctif. Throw up et tag étant ses disciplines de prédilection, il les pratique avec assiduité et répétitivité depuis plus d’une vingtaine d’années. Son style en perpétuelle transformation, et le besoin ressenti de s’affranchir de la lettre ainsi que des codes du graffiti, l’amènent aujourd’hui à un travail plus expérimental autour de l’abstraction. L’artiste intensifie ses recherches en quête de nouveaux supports et espaces. Ses dernières réalisations sur verre sont des captures d’instants d’énergie pure suspendus, qui viennent retranscrire la fulgurance du geste de l’artiste : vif, ample, rapide, saccadé, instinctif.

centre culturel les digitales 9bis rue de la mairie, caden Caden 56220 Morbihan