Exposition vidéo : (LA) HORDE

Centre Chorégraphique National d'Orléans

du mardi 16 novembre au jeudi 16 décembre

(LA) HORDE Exposition vidéo **Du mardi 16 novembre au vendredi 17 décembre 2021 – Gratuit** Le CCN — Ballet national de Marseille est aujourd’hui dirigé par le collectif (LA)HORDE, composé de Marine Brutti, Jonathan Debrouwer et Arthur Harel. Arts visuels, musiques électroniques, danses post-internets, nouvelles collaborations sont autant de domaines qu’aujourd’hui les 22 interprètes du CCN — Ballet de Marseille traversent avec cette nouvelle direction. Au CCNO, (LA)HORDE propose une série de vidéos emblématiques de leur démarche artistique : Novaciéries (2015), Bondy (2017), Cloud Chasers (2016), The Master’s Tools (2017), To Da Bone (2017), Cultes (2019), Room With A View (2020). – Projection en continu. Durée totale : 1h38 –

Centre Chorégraphique National d'Orléans 37 rue du Bourdon Blanc, Orléans

