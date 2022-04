Exposition Victor Lejeune au planétarium Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Exposition Victor Lejeune au planétarium Reims, 7 avril 2022, Reims. Exposition Victor Lejeune au planétarium Planétarium 49 Avenue du Général de Gaulle Reims

2022-04-07 – 2022-04-09 Planétarium 49 Avenue du Général de Gaulle

Reims Marne Exposition de l’artiste Victor Lejeune. Dans le cadre de son ouverture culturelle, le Planétarium de Reims a choisi de s’associer annuellement avec des artistes locaux pour composer une gamme d’objets aux styles variés en lien avec l’astronomie. Une exposition monographique viendra ponctuer chaque partenariat. Le premier artiste associé dans le cadre de cette démarche est le plasticien et illustrateur Victor Lejeune.

Du samedi 9 au dimanche 24 avril, l’espace muséographique du Planétarium va présenter une quarantaine de ses œuvres, le fruit d’un travail personnel autour de l’espace et du ciel étoilé. Le public est invité à découvrir un univers riche en couleurs et hautement poétique.

Les œuvres personnelles comme les créations de Victor Lejeune pour le Planétarium sont en vente à la boutique du Planétarium. planetarium@mairie-reims.fr https://www.reims.fr/la-culture-a-reims/le-planetarium/pour-le-grand-public/exposition-victor-lejeune Planétarium 49 Avenue du Général de Gaulle Reims

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Reims Adresse Planétarium 49 Avenue du Général de Gaulle Ville Reims lieuville Planétarium 49 Avenue du Général de Gaulle Reims Departement Marne

Reims Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/

Exposition Victor Lejeune au planétarium Reims 2022-04-07 was last modified: by Exposition Victor Lejeune au planétarium Reims Reims 7 avril 2022 Marne Reims

Reims Marne