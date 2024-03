Exposition : Vicky Colombet « Natures » Mairie du 17e arrondissement Paris, mardi 12 mars 2024.

Du mardi 12 mars 2024 au samedi 13 avril 2024 :

.Tout public. gratuit

La Mairie du 17ème arrondissement de Paris est fière de présenter du 12 mars au 13 avril 2024, « COLOMBET Natures », une exposition exceptionnelle dédiée à l’œuvre de Vicky Colombet.

Cette artiste franco-américaine est reconnue pour son approche unique du paysage, une exploration profonde qui dépasse la simple représentation pour toucher à l’essence même de la nature. Sa pratique se manifeste par une recherche incessante de l’éphémère, traduite sur la toile par des compositions où l’eau, le vent et la terre s’entremêlent dans une harmonie de couleurs et de textures. Les visiteurs pourront admirer des œuvres majeures telles que « Waterfall, #1369 », témoignage de son dialogue avec les éléments naturels. Un événement à ne pas manquer pour tous les amateurs d’art et de nature.

Active à Paris et à New-York, l’artiste Vicky Colombet est lauréate de la Pollock-Krasner Foundation et de la Adolph and Esther Gottlieb Foundation. En 2020, Vicky Colombet participe à Shanghai à l’exposition événement « Impression, soleil levant », aux côtés du tableau qui fonde l’impressionnisme. En 2021, le Musée Marmottan Monet à Paris lui consacre une exposition en dialogue avec Claude Monet. Ses oeuvres font parties d’importantes collections publiques et privées en Europe, aux Etats-Unis.

Mairie du 17e arrondissement 16-20, rue des Batignolles 75017

Contact : https://mairie17.paris.fr/pages/vicky-colombet-natures-du-12-mars-au-13-avril-2024-26583 https://mairie17.paris.fr/pages/vicky-colombet-natures-du-12-mars-au-13-avril-2024-26583

