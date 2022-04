Exposition « Vichy parle aux jeunes français » Musée de la Résistance de Limoges, 14 mai 2022 18:00, Limoges.

Pour la première fois, de nombreuses affiches de propagande et documents issus des réserves du musée sont exposés.

### Affiches et documents de propagande

Arrivé au pouvoir après la défaite de mai 1940, le maréchal Pétain entend reconstruire la Nation en misant sur une jeunesse française forte. Il faut dorénavant endoctriner et contrôler la jeunesse afin d’éviter les « égarements du passé ». La création de multiples structures censées remplir ce rôle et la mise en place d’une propagande témoignent de cette volonté politique. La propagande devient alors un instrument indispensable pour véhiculer l’idéologie du régime de Vichy.

Ils permettent de découvrir les différents aspects de la Révolution Nationale : la vénération du chef de l'Etat, les valeurs morales regroupées autour du travail, de la famille et de la patrie.

Exposición «Vichy habla a los jóvenes franceses»

Carteles y material de propaganda

Llegado al poder después de la derrota de mayo de 1940, el mariscal Pétain pretende reconstruir la Nación apostando por una juventud francesa fuerte. Hay que adoctrinar y controlar a la juventud para evitar los «extravíos del pasado». La creación de múltiples estructuras destinadas a cumplir esa función y el establecimiento de una propaganda dan testimonio de esa voluntad política. La propaganda se convierte entonces en un instrumento indispensable para transmitir la ideología del régimen de Vichy. Por primera vez, se exponen numerosos carteles de propaganda y documentos procedentes de las reservas del museo. Permiten descubrir los diferentes aspectos de la Revolución Nacional: la veneración del jefe del Estado, los valores morales agrupados en torno al trabajo, la familia y la patria.

Sábado 14 mayo, 18:00

7 rue Neuve-Saint-Étienne 87000 Limoges 87000 Limoges Nouvelle-Aquitaine