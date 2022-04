Exposition « Vichy parle aux jeunes français » Musée de la Résistance de Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Musée de la Résistance de Limoges, le samedi 14 mai

Exposition « Vichy parle aux jeunes français » ———————————————- ### Affiches et documents de propagande Arrivé au pouvoir après la défaite de mai 1940, le maréchal Pétain entend reconstruire la Nation en misant sur une jeunesse française forte. Il faut dorénavant endoctriner et contrôler la jeunesse afin d’éviter les « égarements du passé ». La création de multiples structures censées remplir ce rôle et la mise en place d’une propagande témoignent de cette volonté politique. La propagande devient alors un instrument indispensable pour véhiculer l’idéologie du régime de Vichy. Pour la première fois, de nombreuses affiches de propagande et documents issus des réserves du musée sont exposés. Ils permettent de découvrir les différents aspects de la Révolution Nationale : la vénération du chef de l’Etat, les valeurs morales regroupées autour du travail, de la famille et de la patrie. Pour la première fois, de nombreuses affiches de propagande et documents issus des réserves du musée sont exposés. Musée de la Résistance de Limoges 7 rue Neuve-Saint-Étienne 87000 Limoges Limoges Saint-Lazare Haute-Vienne

2022-05-14

