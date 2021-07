Pernand-Vergelesses Maison Jacques Copeau Côte-d'Or, Pernand-Vergelesses Exposition « Via Nuova » Maison Jacques Copeau Pernand-Vergelesses Catégories d’évènement: Côte-d'Or

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison Jacques Copeau

Exposition « Via Nuova » (à la Maison de la Jeannie) Samedi et dimanche Horaires : 10h – 12h / 14h – 18h À l’heure des vendanges, le village de Pernand accueille des jeunes gens du monde entier. Cette année, un collectif d’artistes (de surcroît vendangeurs) italiens « Via Nuova », nous font découvrir leurs travaux originaux (céramique, etc).

Gratuit. Pour plus de renseignements et les réservations obligatoires : maisonjacquescopeau@gmail.com / 03 80 22 17 01

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00

