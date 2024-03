Exposition Vestiges de guerre, lorsque l’archéologie raconte la Bataille de Normandie Médiathèque JF Sarrasin Hermanville-sur-Mer, lundi 3 juin 2024.

Exposition Vestiges de guerre, lorsque l’archéologie raconte la Bataille de Normandie Médiathèque JF Sarrasin Hermanville-sur-Mer Calvados

L’exposition présente les traces enfouies des combats à travers une série d’objets et de photographies issus des fouilles conduites dans le Calvados et celles de reporters de guerre prises pendant l’été 44, l’exposition met en relation les divers vecteurs de la mémoire que sont les images, les traces matérielles et les récits qui, ensemble, racontent la Bataille de Normandie.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-03

fin : 2024-06-29

Médiathèque JF Sarrasin 144 Grande Rue

Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie mediatheque@hermanville-sur-mer.fr

