EXPOSITION VESTEVERTE Èvres, 14 août 2021, Èvres. EXPOSITION VESTEVERTE 2021-08-14 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-05 18:00:00 18:00:00 Espace culturel Anes Art’Argonne Chemin de Brouenne

Èvres Meuse Èvres Construites à partir de matériaux de récupération, ces sculptures de métal prennent la forme familière d’objets du quotidien dans un style charmant et amusant ! +33 3 29 70 60 84 https://www.estrepublicain.fr/pour-sortir/loisirs/Exposition/Sculpture/Lorraine/Meuse/Evres/2021/08/08/Exposition-vesteverte# dernière mise à jour : 2021-08-09 par

