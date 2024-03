Exposition « Vertical » Flo Théas Bays LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur, mardi 2 avril 2024.

Vertical est une exploration à la fois intime et universelle, un récit de résilience, de redécouverte de soi, et de renaissance.

À travers 12 photographies et 16 textes poétiques mis en relation lors d’une performance inédite, Flo raconte son périple émotionnel et physique, du tumulte des rues parisiennes à la sérénité majestueuse des Pyrénées. La pratique multidisciplinaire de Flo Théas Bays confronte la noirceur de nos montagnes personnelles, à la beauté difficile de l’ascension vers la lumière.

Vernissage vendredi 05 avril à 19h Venez découvrir une performance artiste de l’artiste Flo Théas Bays au coeur de son exposition. À la suite de cette représentation, échangez avec Flo sur ses réalisations et son travail.

> Ouvert du lundi au samedi de 14H à 19H, le dimanche de 17H à 19H.

> Entrée libre.

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02

fin : 2024-04-29

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24, place Saint Clément

65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

