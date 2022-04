EXPOSITION ‘VERTIBRALITES’

EXPOSITION ‘VERTIBRALITES’, 7 mai 2022, . EXPOSITION ‘VERTIBRALITES’

2022-05-07 13:30:00 – 2022-06-30 17:00:00 Comment réussir à se tenir droit dans la courbe et le mouvement constant ? Découvrez les pérégrinations végétales d’une artiste qui se plaît à associer dessins, vannerie sauvage, tampons d’arbres et empreintes ! Par Fanny Germain

Du samedi 7 mai au vendredi 8 juillet. Tout public, accès libre. dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville