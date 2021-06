Riom Riom Puy-de-Dôme, Riom Exposition : vers un nouveau Pays d’Art et d’Histoire. Riom Riom Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Riom Puy-de-Dôme Le Pays d’art et d’histoire présente sa nouvelle exposition itinérante. Composée de 15 panneaux, elle offre une vision du territoire de Riom Limagne et Volcans, candidat à l’extension du label, à travers plusieurs thématiques.

patrimoine@rlv.eu +33 4 73 38 99 94 http://www.rlv.eu/

