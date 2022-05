Exposition : Vers un nouveau monde, de Hilly van der Wiel

2022-04-09 10:30:00 – 2022-05-08 19:00:00 Rdv de 10h30 à 19h, à La Cité des Insectes, tous les jours du 1er avril au 6 novembre. Tarifs : 9,50€/ad, 6€/4-15 ans, Gratuit/-4ans. Rens : 05 55 04 02 55 Hilly Van Der Wiel, artiste plasticienne et écrivain nous propose des Collages, tissages, assemblages tissus et son écriture poétique avec son livre d’artiste « Et si la terre était ronde ». Rdv de 10h30 à 19h, à La Cité des Insectes, tous les jours du 1er avril au 6 novembre. Tarifs : 9,50€/ad, 6€/4-15 ans, Gratuit/-4ans. Rens : 05 55 04 02 55 dernière mise à jour : 2022-03-22 par

