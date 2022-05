Exposition Verriers et Verreries à Minerve Musée archéologique Minerve Catégories d’évènement: Hérault

Exposition Verriers et Verreries à Minerve Musée archéologique, 14 mai 2022 20:00, Minerve. Nuit des musées Exposition Verriers et Verreries à Minerve Musée archéologique Samedi 14 mai, 10h00, 14h00, 20h00

Réalisée par l’association Menerbés l’exposition retrace l’histoire méconnue des verreries de Minerve, illlustrée par des fragments de creusets, des productions verrières et des photographies du site.

La présence de verriers est attestée à Minerve au moins dès le XVIIe siècle, où s’implante une famille de gentilhommes verriers de la Montagne Noire, les Robert de Lairal. Il s’agit alors de verreries temporaires, installées dans les forêts situées sur les terres du consulat de Minerve.

Au XVIIIe siècle, ces ateliers verriers forestiers qui consomment trop de bois et sont trop isolés dans la montagne sont peu à peu abandonnés au profit de verreries industrielles qui utilisent un nouveau combustible : le charbon de terre (lignite). La localisation des verreries est désormais conditionnée à la proximité des mines (filons de La Caunette, Minerve et Azillanet). Les gentilhommes verriers laissent la place à des entrepreneurs issus de la bourgeoisie qui achètent des concessions et investissent dans l’industrie du verre. C’est ainsi qu’est née la verrerie des Aliberts, en activité de 1849 à 1868, essentiellement destinée à la production de bouteilles pour le commerce du vin alors en plein essor.

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l'appellation "Musée de France"._

En el siglo XVIII, estos talleres vidrieros forestales que consumen demasiada madera y están demasiado aislados en la montaña se abandonan poco a poco en favor de vidrierías industriales que utilizan un nuevo combustible: el carbón de tierra (lignito). La localización de las vidrierías está condicionada a la proximidad de las minas (filones de La Caunette, Minerva y Azillanet). Los caballeros vidrieros dan paso a empresarios de la burguesía que compran concesiones e invierten en la industria del vidrio. Así nació la cristalería de los Aliberts, en actividad de 1849 a 1868, esencialmente destinada a la producción de botellas para el comercio del vino entonces en auge.

Realizada por la asociación Menerbés, esta exposición describe la historia desconocida de las vidrierías de Minerva y presenta fragmentos de crisoles encontrados en el sitio, así como objetos vidrieros que se produjeron allí.

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación "Museo de Francia".

