Exposition Verre et Lumière La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar Catégories d’évènement: Drôme

La Garde-Adhémar

Exposition Verre et Lumière La Garde-Adhémar, 9 juillet 2022, La Garde-Adhémar. Exposition Verre et Lumière

Chapelle des Pénitents La Garde-Adhémar Drôme Office de Tourisme Drôme Sud Provence

2022-07-09 15:00:00 15:00:00 – 2022-08-28 19:00:00 19:00:00 La Garde-Adhémar

Drôme La Garde-Adhémar Drôme 7 artistes contemporains exposent leur travail à la Chapelle des Pénitents les samedis et dimanches de 15h à 19h du 9 juillet au 28 août. Entrée libre. +33 4 75 96 41 06 La Garde-Adhémar

dernière mise à jour : 2022-06-25 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

Détails Catégories d’évènement: Drôme, La Garde-Adhémar Autres Lieu La Garde-Adhémar Adresse Chapelle des Pénitents La Garde-Adhémar Drôme Office de Tourisme Drôme Sud Provence Ville La Garde-Adhémar lieuville La Garde-Adhémar Departement Drôme

La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-garde-adhemar/

Exposition Verre et Lumière La Garde-Adhémar 2022-07-09 was last modified: by Exposition Verre et Lumière La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar 9 juillet 2022 Chapelle des Pénitents La Garde-Adhémar Drôme Office de Tourisme Drôme Sud Provence

La Garde-Adhémar Drôme