Exposition Véronique POROT Entrelacs, Mer et Terre Saint-Thélo, samedi 6 avril 2024.

Exposition Véronique POROT Entrelacs, Mer et Terre Saint-Thélo Côtes-d’Armor

L’univers artistique de Véronique POROT mêle des œuvres en fils croisés et d’autres en papier fait à la main ou brodé. Cette exploration artistique révèle une fascination profonde de l’artiste pour le monde végétal et le monde marin. Véronique POROT interprète ce que la nature lui donne à voir, sentir, toucher. Elle explore la force des arbres et la beauté des fonds marins, donne forme à des paysages imaginaires.

L’artiste maîtrise l’art du croisement des fils (entrelacs) avec la technique de la dentelle aux fuseaux. Elle crée des œuvres, où la lumière et la transparence dialoguent avec les vides et les pleins. Chaque œuvre rend hommage à la diversité, à la fragilité et à la force qui animent le tissu même de la vie fait de liens entremêlés. À travers son art, l’artiste traduit les subtilités de la nature en un langage

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-11-03

Maison des toiles

Saint-Thélo 22460 Côtes-d’Armor Bretagne

