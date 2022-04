[Exposition] Véronique Lenfant, Jean-Paul Baudry et Dominique Bakk Cabourg, 20 août 2022, Cabourg.

[Exposition] Véronique Lenfant, Jean-Paul Baudry et Dominique Bakk Cabourg

2022-08-20 15:00:00 – 2022-09-03 19:00:00

Cabourg Calvados

Véronique Lenfant peint à huile sur papier et au pastel. L’huile sur papier allie le défi à l’imagination : un voyage chromatique pour le créateur et le spectateur. Jean-Paul Baudry laisse son imagination de sculpteur vagabonder avec ses ciseaux, que fouille la matière pour faire naître lignes courbes, ombres lumières, la liberté et le plaisir de la taille directe. Pour Dominique Bakk, ses œuvres s’expriment par de multiples touches de couleurs superposées et juxtaposées. Moult nuances constituent une lumière sur les brouillards et les brumes.

Véronique Lenfant peint à huile sur papier et au pastel. L’huile sur papier allie le défi à l’imagination : un voyage chromatique pour le créateur et le spectateur. Jean-Paul Baudry laisse son imagination de sculpteur vagabonder avec ses ciseaux,…

+33 2 31 06 20 00

Véronique Lenfant peint à huile sur papier et au pastel. L’huile sur papier allie le défi à l’imagination : un voyage chromatique pour le créateur et le spectateur. Jean-Paul Baudry laisse son imagination de sculpteur vagabonder avec ses ciseaux, que fouille la matière pour faire naître lignes courbes, ombres lumières, la liberté et le plaisir de la taille directe. Pour Dominique Bakk, ses œuvres s’expriment par de multiples touches de couleurs superposées et juxtaposées. Moult nuances constituent une lumière sur les brouillards et les brumes.

Cabourg

dernière mise à jour : 2022-04-18 par