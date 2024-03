Exposition Véronique BANCEL Sainte-Gemme-la-Plaine, mardi 16 avril 2024.

Exposition Véronique BANCEL Sainte-Gemme-la-Plaine Vendée

Véronique BANCEL, récemment arrivée sur notre commune, peint ses toiles depuis 5 ans.

C’est en voulant décorer sa propre maison, ne trouvant pas ce qui lui plaisait pour mettre en valeur une cheminée qu’elle décide de peindre 2 tableaux de formes rondes, et depuis elle ne s’est pas arrêtée…

La peinture reste un loisir, souligne-t-elle.

Elle peint des aquarelles, a tenté plusieurs techniques avec différentes matières minérales collées, peintes et pailletées.

Son univers essentiellement lié au cosmos et à l’espace ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 09:00:00

fin : 2024-04-16 12:00:00

3 rue de la Mairie

Sainte-Gemme-la-Plaine 85400 Vendée Pays de la Loire

