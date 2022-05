Exposition Véro des Bois Plasticienne Céramiste Usson Usson Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Usson

Exposition Véro des Bois Plasticienne Céramiste Usson, 4 mai 2022, Usson. Exposition Véro des Bois Plasticienne Céramiste Place de la Reine Margot Bureau d’Accueil Touristique Usson

2022-05-04 14:30:00 – 2022-05-08 17:00:00 Place de la Reine Margot Bureau d’Accueil Touristique

Usson Puy-de-Dôme Usson Toute sorte de matériaux d’origine minérale, végétale et animale se retrouvent dans mes assemblages, associés à des pièces de céramique. Je les noue, les attache, les combine… car tout est lié. Ce message fondamental guide mon travail. usson-expositions@orange.fr +33 4 73 71 05 90 https://www.usson.fr/ Place de la Reine Margot Bureau d’Accueil Touristique Usson

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Usson Autres Lieu Usson Adresse Place de la Reine Margot Bureau d'Accueil Touristique Ville Usson lieuville Place de la Reine Margot Bureau d'Accueil Touristique Usson Departement Puy-de-Dôme

Usson Usson Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/usson/

Exposition Véro des Bois Plasticienne Céramiste Usson 2022-05-04 was last modified: by Exposition Véro des Bois Plasticienne Céramiste Usson Usson 4 mai 2022 Puy-de-Dôme Usson

Usson Puy-de-Dôme