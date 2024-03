Exposition « VERNUS » Médiathèque Guern, mardi 19 mars 2024.

Du 19 mars au 27 avril, vernissage le 20 mars à 18h.

Le peintre Vernus, où la peinture est de plus en plus abstraite et où la liberté prime. Cet artiste sait faire parler les couleurs, questionne, interroge, ouvre des portes, et sculpte la matière…. .

Médiathèque 4 bis Rue de la Vallée

Guern 56310 Morbihan Bretagne mediatheque.guern@orange.fr

