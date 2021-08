Stenay Musée de la Bière Meuse, Stenay Exposition : « Vernaculaire extraordinaire » Musée de la Bière Stenay Catégories d’évènement: Meuse

### Cette exposition propose de poser un regard sur notre cadre quotidien en mettant en lumière les spécificités des villages lorrains et meusiens de la fin du XVIIIe siècle à la Première Guerre mondiale. Réalisée par les Archives départementales de la Meuse en partenariat avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Meuse, elle révèle la richesse de l’architecture vernaculaire qui revêt une dimension locale, sociale et fonctionnelle. Les documents d’archives conservent le témoignage de ce « petit patrimoine » et évoquent le contexte culturel, économique, historique, scientifique ou technique qui a conduit à sa réalisation. Certaines de ces archives illustrent ce qui a été, d’autres, ce qui est encore visible…

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

