EXPOSITION 'VERNACULAIRE EXTRAORDINAIRE' 2021-08-02 09:00:00 09:00:00 – 2021-12-03 17:00:00 17:00:00

Bar-le-Duc Meuse L’exposition Vernaculaire extraordinaire, Le patrimoine des villages meusiens. XVIIIe siècle – 1914, met en lumière les spécificités des villages lorrains et meusiens de la fin du XVIIIe siècle à la Première Guerre mondiale. Elle révèle notamment la richesse de l’architecture locale, comme autant de traces d’activités humaines révolues : habitat et conditions de vie, économie et industrie, religion, organisation de la société, etc. archives@meuse.fr +33 3 29 79 01 89 Archives de la Meuse dernière mise à jour : 2021-07-16 par

