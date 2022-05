EXPOSITION “VERA MUNDI” D’EMMANUELLE ETIENNE Agde, 13 mai 2022, Agde.

2022-05-13 – 2022-09-10

Agde Hérault

Diplômée de l’Ecole Supérieure des Beaux-arts de Montpellier, où elle vit et travaille, maître de conférences à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier, Emmanuelle Etienne a également cofondé avec Alain Lapierre, l’espace d’art Aperto.

Ses productions ont été montrées dans plusieurs institutions en France comme à l’étranger : la Casa de Velazquez à Madrid, le site archéologique Lattara Musée Henri Prades de Montpellier, la galerie de l’ISBA à Perpignan, l’Eglise Saint-Etienne d’Issensac à Bressac ou encore le Musée Régional d’Art Contemporain de Sérignan et le Musée Fabre de Montpellier.

Son travail croise dessin, architecture et volume.

Depuis 2002, l’artiste a développé un travail régulier de broderie sur calque , qui a pris pour sujet central la figure du dieu Pan.

Elle travaille aussi le verre, parfois soufflé comme pour ses” Cornues” ou les visages des “Souffleurs”, parfois sérigraphié comme pour “Véra d’or”, une maison stylisée à l’extrême et construite à échelle humaine sur la base du Nombre d’Or et du Modulor de Le Corbusier.

Elle présentera, à l’occasion de cette exposition, une série de verres sur une création inédite : une table, dont le plateau ovale, au nombre d’or, sera gravé d’un dessin, qui n’est pas sans rappeler certains motifs de ses broderies.

Pour ce rendez-vous à l’espace Molière, proposé dans le cadre du parcours “Horizons d’eaux” par la Ville d’Agde avec la FRAC Occitanie Montpellier, qui prêtera plusieurs pièces de l’artiste, c’est tout un monde qu’Emmanuelle Etienne nous donne à voir : “Véra mundi”.

