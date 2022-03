Exposition – Vents de Printemps – Peintures japonaises et haïkus Obernai, 2 avril 2022, Obernai.

2022-04-02 14:00:00 – 2022-04-24 18:00:00

Cette très belle exposition présente les originaux des visuels qui illustrent le livre « Dans le jardin de thé, haïkus et méditations » de l’artiste obernoise Manda.

Il s’agit d’illustrations et de haïga – composition dans laquelle une image dialogue avec la calligraphie d’un haïku-.

Le haïku (俳句) est une forme japonaise très concise de poésie, permettant de noter les émotions, le moment qui passe et qui émerveille ou qui étonne.

Pour Manda ce livre était au départ une volonté de rendre un hommage au Maître de Thé et ami Yokoyama Hajime qui lui a fait découvrir et apprécier l’art du thé. Puis le constat de la méconnaissance en occident du jardin de thé qui pourtant regroupe tous les aspects de la culture traditionnelle japonaise a imposé à Manda un plus large développement du sujet. Et enfin l’envie d’un partage avec le lecteur du récit illustré d’une expérience spirituelle et psychologique est venue définir la composition finale de l’ouvrage !

A travers les visuels Manda a essayé de rendre au plus près les caractéristiques du jardin de thé. L’exposition comme le livre embarquera le spectateur comme le lecteur pour une évasion, dans un temps de fluidité dérobé à l’inquiétude, aux souffrances de l’incertitude qui, elles, découpent le temps en dents de scie.

