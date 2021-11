Fenouillet Maison des Associations Fenouillet, Haute-Garonne Exposition-ventes peintures et dédicaces – Samedi 27 novembre Maison des Associations Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

Haute-Garonne

Exposition-ventes peintures et dédicaces – Samedi 27 novembre Maison des Associations, 27 novembre 2021, Fenouillet. Exposition-ventes peintures et dédicaces – Samedi 27 novembre

Maison des Associations, le samedi 27 novembre à 10:00

Samedi 27 novembre, l’association Oswaldo vous donne rendez-vous à la Maison des associations de Fenouillet, de 10h00 à 17h00, pour une exposition/ventes de peintures et pour une dédicace de livres, au profit de l’association Oswaldo. Un apéritif aura lieu vers 12h en présence d’élus de la ville. Francine Ancilotto, Présidente de l’association et Florence Massalou, psychologue d’Oswaldo exposeront et vendront leurs toiles au profit de l’association. Francine Ancilotto présentera également son livre Promesse à Oswaldo à l’occasion d’une séance de dédicace. Une peinture acrylique est réalisée par l’auteure en deuxième page de l’ouvrage. _“Coucher sur le papier l’histoire d’Oswaldo, c’est aussi expliquer aux futurs bénévoles, comme au grand public, la raison d’être d’Oswaldo, l’importance de l’accompagnement jusqu’au bout de la vie, et le professionnalisme de cette association. Des témoignages de personnes accompagnées, de familles, de bénévoles, éclairent le propos.”_ Marie Bernard. Biographe, Écrivain-Conseil.

Renseignements

Au profit de l’association Oswaldo Maison des Associations Rue Jean Jaurès, 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fenouillet, Haute-Garonne Autres Lieu Maison des Associations Adresse Rue Jean Jaurès, 31150 Fenouillet Ville Fenouillet lieuville Maison des Associations Fenouillet