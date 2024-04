Exposition Ventes Dépôt Écorces par Benoît Schmitt Rémy’s Galerie & Ses Amis Eygalières, jeudi 4 avril 2024.

Exposition Ventes Dépôt Écorces par Benoît Schmitt Rémy’s Galerie & Ses Amis Eygalières Bouches-du-Rhône

La galerie « Remy’s Galerie et ses amis » à Eygalières vous propose une exposition-ventes-dépôt « Écorces » par Benoît Schmitt, du 4 avril au 31 août 2024 !

Avec l’association La Bourguette Autisme et le Foyer d’Accueil Médicalisé Les Capelières à Saint-Estève-Janson.



Dans cette exposition, vous verrez les broderies réalisées par Benoît Schmitt, personne atteinte d’autisme.

Une histoire de paroles, absentes ou présentes, une histoire de corps, de cœurs et d’esprits.

Ce travail fait partie d’un cycle long, plusieurs années, autour du thème de l’arbre.



Vernissage le jeudi 04 avril à partir de 18h .

Début : 2024-04-04

fin : 2024-08-31

Rémy’s Galerie & Ses Amis 29 rue du Portail de Laure

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur remysgalerieetsesamis@gmail.com

