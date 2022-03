EXPOSITION-VENTE Villerupt Villerupt Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

2022-02-25 09:00:00 – 2022-03-25 12:00:00 MJC de Villerupt 6 rue Clémenceau

Villerupt Meurthe-et-Moselle Villerupt Exposition-vente au profit des sinistrés des inondations à Pepinster en Belgique.

17 artistes belges et français ont fait don d’une de leurs œuvres pour cette cause. +33 3 82 89 90 14 MJC de Villerupt

