Exposition-vente : Street-art Brest, 28 avril 2022, Brest.

Exposition-vente : Street-art Le Comoedia 20 rue du château Brest

2022-04-28 14:00:00 – 2022-07-23 18:00:00 Le Comoedia 20 rue du château

Brest Finistère

Pour cette seconde édition d’une expo-vente consacrée au Street Art, Le Comœdia galerie d’Art présente à la vente, du 28 avril au 23 juillet, les œuvres de 19 street-artistes, des scènes locale, nationale et internationale.

19 street-artistes des scènes locale, nationale et internationale

Ville populaire et maritime, ouverte sur le monde et ses représentations, Brest fait partie des lieux incontournables et pionniers du Street Art en Bretagne. La galerie du Comœdia a donc mis l’accent sur la scène locale, en proposant à la vente les œuvres d’artistes émergents ou de renommée nationale : Pakone, graffeur incontournable de la cité du Ponant, fait son entrée au Comœdia avec ses mythiques cerisiers japonais en fleurs. Complice de Wen2 au sein du Cartel 29, ses créations sont présentées à la vente aux côtés des toiles de Royalti, autre street-artiste majeur brestois, qui mêle portraits photographiques de « ti zefs », bombe aérosol et affiches lacérées. L’expo-vente Street Art est aussi l’occasion de découvrir les créations de Tom Geleb, street-artiste originaire de Brest et qui s’est fixé pour mission de diffuser l’amour, partout, à travers l’Art et son personnage Téva.

Sur les scènes nationale et internationale, les writers et street-artistes de l’abstraction proposent à la vente leurs dernières créations: Xkuz, L’Outsider ou encore L’Atlas utilisent la calligraphie pour jouer avec les notions de compréhension et créer un alphabet universel. Le CyKlop revient quant à lui au Comœdia avec de nouveaux potelets tirés des univers « comics » et une création spéciale pour la galerie. Enfin, Levalet présente des oeuvres inédites aux techniques variées, apportant un regard décalé sur notre société contemporaine.

Le Street Art au féminin

Pour cette seconde édition d’une expo-vente consacrée au Street Art, Le Comœdia permet aux femmes de nous toucher : Miss Tic, artiste de la galerie et pionnière du graff en France, s’exprime à travers la bombe aérosol sur pavé ou pochoir. Si Lady K nous fait entrer dans son univers psychédélique par la découpe de planches de skate, Petite Poissone nous entraîne de son côté à la recherche du temps perdu et pourtant si actuel, grâce à ses collages de « poèmes » sur des assiettes d’Art. Sêma Lao, quant à elle, met en valeur les émotions et les sentiments, dans ses créations figuratives représentant la joie, la tristesse ou l’inquiétude, sur des visages d’enfants et de femmes.

Enfin, dans le cadre du dispositif d’aides « Contre Vents et Marées » de la région Bretagne et du réseau a.c.b (Art Contemporain Bretagne) dont la galerie est membre, Stéphanie Kilgast présente ses œuvres à la poésie mélancolique, alertant sur les dangers du réchauffement climatique.

Pour la première fois à la galerie, 18 skates d’artistes proposés à la vente

Objet emblématique et indissociable de la rue, le skate fait son entrée à la galerie, avec la création de pièces exceptionnelles présentées lors de la grande exposition « Art et Sport, La Rencontre » en 2021, à Saint-Jean-de-Monts. Parmi les graffeurs qui ont travaillé à la réalisation de ces skates, on retrouve 13Bis, Numa Monsi, Kouka Ntadi, Lady K, EpS, Nicolas Delpech et Reso !

Autour de l’exposition : nos événements en galerie

Comme à chaque expo-vente, la galerie Le Comœdia vous propose d’assister à divers événements permettant d’approfondir vos connaissances et vos goûts artistiques :

Retrouvez, tous les samedis matins, les « Week-ends de l’Art », visites commentées privées de la galerie, sur réservation ici.

Une fois par mois, « L’Artiste vous guide » : un samedi matin en mai, juin et juillet, c’est un artiste exposé qui prend les commandes de la visite guidée, afin de donner un autre point de vue sur l’exposition. Réservations à venir.

Le cycle de conférences du Comœdia continue le samedi 18 juin 2022 : sur réservation ici, rencontrez l’experte Violaine Pondard et les street-artistes de la galerie, pour une plongée au cœur des différents mouvements des arts urbains.

Le Comoedia est ouvert au public les jeudi, vendredi et samedi de 14h à 18h et sur rendez-vous.

+33 2 98 20 88 92 https://www.artcomoedia.fr/

dernière mise à jour : 2022-04-22 par