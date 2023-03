Exposition-vente « spécial fête des mères » Salle communale Toury-Lurcy Toury-Lurcy Catégories d’Évènement: Nièvre

Toury-Lurcy

Exposition-vente « spécial fête des mères » Salle communale, 20 mai 2023, Toury-Lurcy Toury-Lurcy. Exposition-vente « spécial fête des mères » 19, route de Dornes Salle communale Toury-Lurcy Nièvre Salle communale 19, route de Dornes

2023-05-20 – 2023-05-21

Salle communale 19, route de Dornes

Toury-Lurcy

Nièvre Toury-Lurcy EUR Exposition avec ventes de différents articles « spécial fête des mères » de l’association Talents Touryçois. Vous trouverez : tableau, réalisation en tissu de sacs à pain, téléphone, essuies mains, bavoirs, trousses, tabliers, boite décorée mariage anniversaire, colliers perles papier, céramique, verre décoré, ….

Tous les articles sont fait à la main avec possibilité de personnalisation. doujo58@laposte.fr Salle communale 19, route de Dornes Toury-Lurcy

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Nièvre, Toury-Lurcy Autres Lieu Toury-Lurcy Adresse Toury-Lurcy Nièvre Salle communale 19, route de Dornes Ville Toury-Lurcy Toury-Lurcy Departement Nièvre Lieu Ville Salle communale 19, route de Dornes Toury-Lurcy

Toury-Lurcy Toury-Lurcy Toury-Lurcy Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toury-lurcy toury-lurcy/

Exposition-vente « spécial fête des mères » Salle communale 2023-05-20 was last modified: by Exposition-vente « spécial fête des mères » Salle communale Toury-Lurcy 20 mai 2023 19 nièvre route de Dornes Salle communale Toury-Lurcy Nièvre Salle communale Toury-Lurcy Toury-Lurcy

Toury-Lurcy Toury-Lurcy Nièvre