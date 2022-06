Exposition vente Saint-Quay-Portrieux, 20 juillet 2022, Saint-Quay-Portrieux.

Exposition vente

16 rue du commerce Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor

2022-07-20 – 2022-07-26

Saint-Quay-Portrieux

Côtes d’Armor

Poussez la porte de l’une des maisons les plus anciennes du port, et découvrez les créations de 3 artistes : verre soufflé par Ghislène Jolivet, Sculptures par Valérie Hardy et bijoux par Manocha.

portesetriviere@gmail.com

Saint-Quay-Portrieux

